Chris Froome et Geraint Thomas ne seront pas de la partie pour les Mondiaux à Innsbruck

Chris Froome et Geraint Thomas ne verront pas l'Autriche à la fin du mois. Comme prévu, les deux coureurs de la Team Sky ne disputeront pas les championnats du monde, qui se déroulent à Innsbruck du 23 au 30 septembre. La nouvelle, qui n'est donc pas une surprise, a été confirmée par Scott Lancaster, le directeur sportif de la Sky. "Froome et Thomas vont finir leur saison à la fin du Tour de Grande-Bretagne", a ainsi expliqué ce dernier à Cyclingweekly.

"Je pense que Geraint a envisagé d'y participer, mais il est épuisé après son énorme saison et toute la pression qu'il a enduré", poursuit-il pour justifier ce choix. "La mentalité australienne et britannique est un peu différente des autres (...) Lorsqu'on coupe, on coupe vraiment", explique Lancaster.

Cette annonce intervient quelques jours après l'annonce de Primoz Roglic, médaillé d'argent l'an passé sur le chrono et qui a déclaré forfait pour une blessure au coude. Le Slovène disputera toutefois la course en ligne. Le malheur des uns fait parfois le malheur des autres. Avec cette avalanche de forfaits, Tom Dumoulin est bien évidemment parti pour garder son titre sur le chrono. Bis repetita, donc ?