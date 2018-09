Rohan Dennis assomme Tom Dumoulin et devient le nouveau roi du chrono au terme d'une démonstration

Il a pris le pouvoir ! Après avoir annoncé vouloir le titre mondial, Rohan Dennis a joint les actes à la parole. Et de quelle manière ! L'Australien, qui décroche son premier titre mondial, a repoussé le tenant du titre Tom Dumoulin, à 1'21'' ! Le Néerlandais a sauvé la médaille d'argent pour cinq petits dixièmes face à Victor Campenaerts, le Belge qui monte pour la première fois sur le podium d'un championnat du monde du contre-la-montre.

Vidéo - Dennis n'a laissé aucune chance à Dumoulin, son arrivée en vidéo 01:12

Constamment dans le top 10 du championnat du monde du contre-la-montre depuis 2014, Rohan Dennis avait parfaitement préparé son affaire, sans doute mieux que Tom Dumoulin. Sur un parcours difficile avec une montée de quasiment cinq kilomètres à 7% de moyenne, l'Australien a fait parler sa puissance et n'a laissé aucun espoir à un Tom Dumoulin visiblement groggy à l'arrivée et qui ne s'attendait pas à prendre une telle claque.

Dennis au sommet, Dumoulin dans les cordes

Seizième du Giro cette année, porteur du maillot rose mais aussi du maillot rouge sur la Vuelta, Dennis, 28 ans, a un temps cru pouvoir se muer en coureur complet mais c'est bien dans le contre-la-montre qu'il brille à longueur d'années. Treize ans après le triplé de Michael Rogers (de 2003 à 2005), le coureur de BMC (avant de rejoindre Bahrain-Merida en 2019), ramène le titre mondial du chrono en Australie.

Pour Dumoulin, c'est une énorme déception un an après sa première, et donc unique, médaille d'or dans l'épreuve. Le Néerlandais a peut-être payé une saison brillante (2e du Giro et du Tour de France) mais harassante et n'a pas été capable de faire parler son talent. En sauvant la deuxième place pour quelques dixièmes, il complète sa collection d'une médaille d'argent après l'or en 2017 et le bronze en 2014. Une bien maigre consolation.

Récent champion d'Europe de la spécialité, Victor Campenaerts prend lui une belle médaille de bronze. C'est tout simplement la première fois qu'un Belge monte sur le podium dans un championnat du monde du chrono depuis sa création en 1994 ! Côté Français, pas de miracle, Benjamin Thomas termine 20e à plus de quatre minutes de Dennis et Yoann Paillot prend la 33e place à quasiment six minutes du vainqueur.