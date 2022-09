Elle était la grande favorite et a parfaitement assumé son statut. Championne du monde en titre du contre-la-montre, déjà médaillée d’or en 2013 à Florence, Ellen Van Dijk s’est de nouveau parée du plus beau des métaux. Vainqueure de 5 des 6 chronos qu’elle a disputés cette saison, elle a largement devancé la Suissesse Marlen Reusser, seule femme à l’avoir battu cette saison, lors des championnats d’Europe à Munich. Mais, cette fois, la Néerlandaise de 35 ans a pris le dessus.

Partie très fort, Van Dijk avait déjà fait la différence au premier pointage (9’’ d’avance) et a même continué à creuser l’écart dans la deuxième partie du tronçon, jusqu’à posséder 22’’ d’avance sur Grace Brown au deuxième intermédiaire. Le gros finish de l’Australienne de la FDJ-Nouvelle Aquitaine, qui a repris dix secondes dans la dernière portion, ne lui a pas suffi à créer une énorme surprise. La nouvelle championne du monde n’a rien de nouvelle et Van Dijk s’offre donc un troisième sacre dans la discipline après 2013 et 2021, à plus de 46 km/h.

Ellen Van Dijk (Pays-Bas), lors du chrono des Mondiaux 2022 Crédit: Getty Images

En l’absence d’Audrey Cordon-Ragot, 4e des récents championnats d’Europe de la discipline, l’équipe de France comptait sur Juliette Labous et Marie Le Net mais aucune des deux femmes n’a pu finir dans le top 10. La 4e du dernier Tour de France Femmes termine finalement meilleure Française avec la 11e place, à plus de deux minutes de Van Dijk, tandis que Le Net prend la 20e place (+ 3’35’’). En espérant que le résultat soit plus positif dans quelques heures sur l’épreuve messieurs.

