Soulagement pour les Bleus ! Le double champion du monde en titre, Julian Alaphilippe, sera bien du voyage en Australie pour disputer la course en ligne des Mondiaux le 25 septembre prochain. "Alaf'" avait chuté lors de la 11e étape du dernier Tour d'Espagne provoquant une luxation de son épaule droite, et laissant la sélection tricolore dans l'incertitude quant à sa présence. Mais les premiers examens rassurants lui avaient permis de reprendre rapidement l'entraînement et d'ainsi se préparer pour la défense de ses deux titres ou la conquête d'un troisième qui serait historique.

Autant le dire tout de suite, une sélection avec et sans Julian Alaphilippe n'aurait pas eu les mêmes ambitions. Le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl est sans doute le seul coureur français à pouvoir briguer le maillot arc-en-ciel, d'autant plus que Benoît Cosnefroy, l'autre puncheur en forme dans le clan tricolore (vainqueur du GP de Québec), n'est pas de la partie. Pour Thomas Voeckler, le sélectionneur, amener Alaphilippe ne représente pas un gros risque. En tant que tenant du titre, celui-ci est hors du quota de huit pour une nation comme la France.

Un tracé qui correspond à Alaphilippe... sans être parfait

Le tracé de Wollongong, au sud-est de l'Australie, correspond aux qualités d'un Alaphilippe même si faire une différence ne sera pas aisée. Dans le circuit final, long de 17,1 kilomètres (12 tours), il faudra franchir le Mount Pleasant, une ascension de 1,1 km à 7,7 % de moyenne avec un passage à 14 % avant de rallier l'arrivée huit kilomètres plus loin. Une configuration qui ressemble aux titres d'Alaphilippe à Imola en 2020 puis Louvain en 2021 mais avec une difficulté un peu moindre.

Irrésistible Alaphilippe : Revivez son attaque décisive à 17km de l'arrivée

A ses côtés, Alaphilippe aura une équipe gorgée de talents avec notamment le champion de France Florian Sénéchal mais aussi Romain Bardet, Valentin Madouas ou encore le néo-tricolore Pavel Sivakov. Christophe Laporte, en grande forme en 2022 et notamment vainqueur d'une étape sur le Tour de France, pourrait faire figure de leader de rechange, notamment en cas d'arrivée au sprint dans un peloton restreint.

La sélection des Bleus pour les Mondiaux :

Bruno Armirail

Julian Alaphilippe

Romain Bardet

Rémi Cavagna

Christophe Laporte

Valentin Madouas

Quentin Pacher

Florian Sénéchal

Pavel Sivakov

