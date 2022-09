Il fallait être complètement marteau pour imaginer le scénario de la course en ligne élite dames des Mondiaux de Wollongong. Victime mercredi d’une fracture du coude suite à une improbable chute au départ du relais mixte, incapable de suivre les meilleures lors des deux derniers passages au Mount Pleasant, Annemiek van Vleuten a quand même trouvé le moyen ce samedi d’être sacrée championne du monde pour la 2e fois de sa carrière, trois ans après son solo du Yorkshire. Revenue sur la tête de course à la flamme rouge, la n°1 mondiale a surpris les concurrentes les plus rapides, Lotte Kopecky en tête (2e), en anticipant le sprint. Une victoire impensable, sans qu’elle puisse lever les bras, qui couronne une saison hors norme pour la coureuse de Movistar.

Ad

Plus d'infos à suivre...

Mondiaux sur route Alaphilippe, cette fois, ce serait plus fou encore IL Y A 10 HEURES

Mondiaux sur route Van Vleuten présente malgré un coude fracturé, Labous leader des Bleues IL Y A 17 HEURES