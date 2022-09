Cyclisme

MONDIAUX SUR ROUTE - Romain Bardet : "J'ai essayé de marquer Evenepoel le plus longtemps possible"

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME SUR ROUTE - Romain Bardet est revenu sur la stratégie française lors des Mondiaux de Wollongong en Australie avec cette volonté de durcir la course rapidement. Il s'est également attardé sur son rôle, celui de "marquer Evenepoel le plus longtemps possible" pour espérer l'emporter. Une mission qui s'est avérée bien plus que difficile.

00:01:51, il y a 2 heures