Il paraissait presque éternel. Et pourtant, à 109 ans, le cycliste français Robert Marchand s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi. Né à Amiens en 1911, il était célèbre pour la pratique sans relâche de son sport et pour le gain de nombreux records une fois son centième anniversaire passé.

Récipiendaire de la médaille d'or de la Jeunesse et des Sports en 2009, Robert Marchand était surtout un symbole fort du dépassement de soi, de la pratique du sport à tout âge et de l'engagement des cyclistes. D'une endurance incroyable, celui qui avait traversé les deux Guerres mondiales avait notamment réclamé au président de la République le retour de l'Ardéchoise, "plus grand rassemblement cycliste du monde". Avec sa disparition, le monde du cyclisme et du sport sont en deuil.

