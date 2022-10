Cyclisme

Nicolas Fritsch sur la course aux points UCI : "Ce système de promotion, c’est bien… mais ne nous emballons pas"

SAISON 2023 - Le système de promotion/relégation mis en place sur trois ans a abouti à une course aux points UCI. Celle-ci a livré son verdict, concernant l’attribution des 18 places en World Tour pour 2023-25. Pour vous éclairer et vous donner son avis à ce sujet, Nicolas Fritsch jongle entre ses casquettes de consultant pour Eurosport et d’organisateur de la Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes.

00:06:40, il y a 26 minutes