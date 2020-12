L'Allemand Jason Osborne et la Sud-Africaine Ashleigh Moolman sont devenus mercredi les tout premiers champions du monde de cyclisme virtuel, nouvelle discipline en vogue à mi-chemin entre esport et vélo traditionnel. Osborne et Moolman ont été les plus rapides pour faire avancer leur avatar sur les routes de "Watopia", le nom de l'univers virtuel où avaient lieu ces Mondiaux.

Au terme des 50 km de course organisée sur l'appli de cyclisme Zwift, ils décrochent les premiers maillots arc-en-ciel de la spécialité décernés officiellement par l'Union cycliste internationale. Pour cette édition inaugurale, de grands noms du peloton étaient au rendez-vous parmi lesquels le Belge Thomas De Gendt, le Colombien Rigoberto Uran ou la Néerlandaise Anna van der Breggen.

Tour des Flandres Le Ronde n'était pas seulement virtuel : "Mes pulsations n'ont jamais été aussi élevées" 05/04/2020 À 18:03

La surprise Osborne

Dans les courses virtuelles, les cyclistes s'affrontent chacun chez eux, depuis leur salon ou leur garage, sur un vélo connecté à un home-trainer, lui-même relié à un écran d'ordinateur. Grâce à la plateforme Zwift, les difficultés de la course --dénivelé, changements de terrain...-- sont fidèlement reproduites, rendant la discipline très réaliste. Jason Osborne, rameur de formation et médaillé plusieurs fois en aviron, a créé la surprise en s'imposant au terme d'un effort de 1 h 5 min. devant les Danois Anders Foldager et Nicklas Pedersen.

"Je savais que j'étais en bonne forme et que j'étais bien préparé. J'ai une bonne puissance sur une minute, ce qui peut être significatif sur ce type d'épreuve. Mon principal objectif était de rester calme, de me caler dans le peloton et de préserver toute mon énergie pour les 80 dernières secondes", a déclaré l'Allemand, qui participera aux JO de Tokyo en aviron cet été. Le jour de ses 35 ans, Moolman, déjà championne d'Afrique du Sud sur route cette année, a elle devancé d'un souffle l'Australienne Sarah Gigante et la Suédoise Cecilia Hansen après 1 h 13 min de course.

Hinault : "Je ne crois pas qu’Alaphilippe puisse gagner le Tour un jour"

Poussées sur le devant de la scène depuis le confinement, les courses de vélo virtuelles connaissent cette année un succès grandissant. "Je n'étais pas une fan de cyclisme virtuel avant le confinement, mais maintenant je suis convertie à 100%", a d'ailleurs reconnu la Sud-Africaine après sa victoire. Récemment, le Tour de Suisse, le Tour des Flandres et même le Tour de France ont eu droit à leur version esport. La discipline espère maintenant faire perdurer cet engouement sur le long terme.

Cyclisme Mader rejoint Bahrain, Milan aussi IL Y A 18 HEURES