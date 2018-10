Cyclisme - Paris-Bourges : premier succès en pro pour Valentin Madouas

Le coureur français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a remporté jeudi la course Paris-Bourges (193,7 km) en devançant Bryan Coquard (Vital Concept) à la photo finish et Christophe Laporte (Cofidis). Il s'agit de la première victoire chez les professionnels pour le jeune âgé de 22 ans, fils de l'ancien coureur Laurent Madouas.

Madouas avait réussi à intégrer à une soixaintaine de kilomètres de l'arrivée un groupe de seize coureurs échappés, dont quatre étaient partis dès les premiers instants de la course et qui avaient compté 5 minutes d'avance au plus fort de leur aventure. Ce groupe s'est étiolé à mesure que le peloton accélérait pour refaire son retard, mais à deux kilomètres de l'arrivée, Madouas a tenté le tout pour le tout en partant seul. Au sprint, on a cru dans un premier temps que Bryan Coquard avait réussi à le coiffer sur la ligne, mais la photo finish a finalement donné la victoire à Madouas.