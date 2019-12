Thibaut Pinot met les voiles sur 2020. Actuellement en préparation du côté de Calpe (Espagne), le Français, absent depuis son abandon sur de Tour de France, continue sa remise en forme en vue de la saison qui arrive. Si ce dernier estime qu'il lui reste encore "du boulot" pour revenir "à un bon niveau", il a dévoilé le programme de sa première moitié de saison lors d'un entretien accordé à L'Est Republicain.

Rendez-vous à Paris-Nice pour Pinot

Le natif de Mélisey, qui débutera au Tour La Provence (13-16 février) et à celui du Haut-Var (21-23 février), annonce notamment sa participation à Paris-Nice. "C’est une course spéciale. Ça fait plus de dix ans que je suis pro et je n’ai jamais couru Paris-Nice. Pour un coureur français dans une équipe française, c’est quand même assez rare. C’est bien d’aller voir ce qu’il s’y passe", explique le coureur français au quotidien, ajoutant qu'il sera également sur les routes du Tour du Pays Basque. Ensuite, viendra le temps de penser à la Grande Boucle.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), lors de 17e étape du Tour de France 2019Getty Images

"Il y aura une coupure puis des reconnaissances au mois de mai. Mais aujourd’hui, l’été prochain, on n’y pense pas trop (...) J’ai déjà tout vécu, en bien comme en mal, sur le Tour. Je suis rodé et je suis prêt à les affronter quelles qu’elles soient", assure-t-il. Le rendez-vous est pris.