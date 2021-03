Cyclisme

Des chutes, l'abandon pour Porte et la victoire de Bennett : La 1re étape a été mouvementée

PARIS-NICE - La Course au Soleil a l'habitude des scénarios enlevés. Ce ne fut pas le cas sur cette première étape autour de Saint-Cyr-L'École mais on ne s'est pas ennuyé pour autant. La faute aux chutes dont celle de Richie Porte (Ineos) qui a dû abandonner. Dans le final, Sam Bennett, bien plus fort que tout le monde, a pris le dessus sur Arnaud Démare. Le résumé en vidéo.

00:04:02, il y a une heure