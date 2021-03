Cyclisme

Paris-Nice - Le profil de la 5e étape : Un sprint massif inévitable ?

PARIS-NICE - Après deux journées animées par les coureurs du classement général, retour à un peu plus de quiétude sur la 5e étape de Paris-Nice ? C'est possible entre Vienne et Bollène (200 km). Une seule difficulté sera au programme, la Côte de Saint-Restitut mais elle ne devrait pas jouer un rôle majeur et un sprint est probable.

