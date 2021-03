Cyclisme

Paris-Nice - Le profil de la 6e étape : Au bonheur des échappées vers Biot ?

PARIS-NICE - Entre Brignoles et Biot (203 km), la journée sera longue et elle pourrait être favorable aux échappés. En effet, les cinq difficultés du jour, dont l'enchaînement Côte de Cabris (7,6 km à 5,8%) et Col du Ferrier (4,3 km à 6,8%), devraient condamner les sprinteurs. A moins qu'un costaud, Michael Matthews par exemple, ne soit présent, l'échappée devrait aller au bout.

00:00:48, il y a une heure