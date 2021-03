Cyclisme

Paris-Nice - Un scénario dingue et le calvaire de Roglic : le résumé de l'ultime étape

PARIS-NICE - On n'en attendait pas grand-chose, surtout avec un parcours modifié et moins enthousiasmant que le précédent, mais cette dernière étape dans l'arrière-pays niçois a été exceptionnelle. Le tout "grâce" au calvaire de Primoz Roglic. A terre deux fois, le leader a tout perdu et c'est Maximilian Schachmann qui remporte le gros lot. Le résumé en vidéo.

00:03:54, il y a une heure