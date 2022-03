Cyclisme

Cyclisme - Paris-Nice -"Prêt à inverser la tendance" : Martin a hâte d’en découdre

PARIS-NICE – 19e de la course avant le début de cette 7e étape longue de plus de 155 kilomètres entre Nice et le col de Turini, le coureur français Guillaume Martin (Cofidis) a annoncé qu’il se sentait en bonne forme malgré pas mal de frustration accumulée. Il espère inverser la tendance lors de l’explication au sommet de ce samedi.

00:01:49, il y a une heure