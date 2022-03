Cyclisme

Laporte, sur le triplé de la Jumbo-Visma : "C’était fou, ce n’était pas planifié... c’est un beau cadeau qu’ils me font"

PARIS-NICE - Première victoire en World Tour pour Christophe Laporte. Et quelle victoire ! Le Français de 29 ans, recrue de la Jumbo-Visma, a levé les bras à Mantes-la-Ville, dimanche, en "devançant"… ses deux coéquipiers et leaders, Primoz Roglic et Wout van Aert. Il raconte la genèse de ce triplé et ce qu’il change, ou pas, pour la suite de cette "course au soleil", voire la suite de sa saison.

00:02:49, il y a une heure