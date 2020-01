C'est sur la première partie des secteurs pavés que le tracé a été modifié. Juste après l'entrée par Troisvilles (Nord). "L'idée, c'est d'aller d'une année à l'autre sur tous les secteurs pavés qui existent dans le Cambrésis", a expliqué à l'AFP le directeur de course Thierry Gouvenou. Le parcours 2020 se dirigera davantage vers l'est par rapport aux années précédentes et ira jusqu'au hameau du Buat. Avec, pour conséquences, de changer le lieu du premier ravitaillement, traditionnellement installé à Solesmes (Nord).

"Il y aura 55 kilomètres de pavés sur les 258 kilomètres de la course (257,5 km l'an passé)", a précisé Thierry Gouvenou. A partir de Quérenaing, le parcours ne présentera aucun changement par rapport à la dernière édition remportée par le Belge Philippe Gilbert. Par ailleurs, le quotidien La Voix du Nord a annoncé mercredi une cérémonie, le 10 février, à l'initiative des élus locaux, pour personnaliser le secteur pavé reliant Hornaing à Wandignies-Hamage (Nord). Ce secteur sera associé à un ancien lauréat de Paris-Roubaix (2015), l'Allemand John Degenkolb, toujours en activité.