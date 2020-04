Paris-Roubaix, "c’est une course de merde" pour Bernard Hinault, qui sait qu’il peut y laisser des plumes en vue du Tour de France. Mais c’est une course qu’il se devait d’accrocher à son palmarès. Surtout en 1981, maillot arc-en-ciel sur les épaules. Le Blaireau l’a fait avec brio cette année-là, glanant son unique pavé. Nous vous proposons de revivre son succès ce dimanche, à partir de 14h, sur Eurosport 1. Prélude légendaire d’un après-midi consacré à l’Enfer du Nord, dont la 118e édition, prévue ce même dimanche 12 avril, a été reportée en raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19.

La suite du programme ? La deuxième victoire de Marc Madiot sur la Reine des classiques, en 1985, puis le triomphe de Frédéric Guesdon, dernier Français lauréat à Roubaix, en 1997. Le tout avec les commentaires d'époque. Notre rubrique "Paris-Roubaix - Les éditions de légende" se poursuivra durant la semaine, avec notamment le millésime 2005, remporté par un Belge qui quadruplera la mise durant le reste de sa carrière : Tom Boonen.

Vous n'êtes pas trop porté sur la nostalgie ? Replongez-vous dès le matin, sur Eurosport 2, dans les deux derniers opus de Paris-Roubaix. Vous pourrez également regarder sur nos antennes, ce dimanche : de la moto, via un retour sur la saison 2018 en catégorie Supersport ; et du tennis, avec des images des finales hommes de Roland-Garros, de l'Open d'Australie et de l'US Open, année 2019.

Programme du dimanche 12 avril sur Eurosport 1 :

Programme du dimanche 12 avril sur Eurosport 2 :