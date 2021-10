Cyclisme

Des pavés, de la boue et beaucoup de chutes : Revivez l'Enfer du Nord en caméra embarquée

PARIS-ROUBAIX - Absolument dantesque la 118e édition de l'Enfer du Nord a sacré l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) au Vélodrome de Roubaix. Avant que le Transalpin ne s'impose au sprint, la course a été riche en rebondissements et en spectacle. Entre la boue omniprésente, la chaussée et les pavés trempés, les coureurs en ont bavé comme rarement. Revivez la course en caméra embarquée.

