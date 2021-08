Le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) a remporté samedi le Tour du Danemark après s'être imposé dans la cinquième et dernière étape, un contre-la-montre de 10,8 km dans la commune enclavée de Frederiksberg.

Le coureur de 21 ans devance au général le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Néerlandais Mike Teunissen (Team Jumbo Visma). Mads Pedersen figurait parmi les favoris du jour mais a terminé 3e de l'étape, à 5 secondes d'Evenepoel. Le Danois Soren Kragh Andersen s'est classé 2e du contre-la-montre à 1 seconde du vainqueur.

Tour du Danemark Plus tacticien, Joyce a surpris la meute : sa victoire au sprint lors de la 4e étape HIER À 17:02

Le Belge Tosh Van der Sande, qui était 2e du général samedi matin, a terminé à la 37e place à 57 secondes, et recule ainsi à la 5e place du général. Déjà vainqueur de la 3e étape, le jeune prodige Remco Evenepoel a remporté samedi la 19e victoire de sa jeune carrière et la deuxième course par étapes de sa saison, après le Tour de Belgique en juin dernier.

Tour du Danemark La frayeur, le retour, l’attaque tranchante et le solo final : Evenepoel a fait la totale 12/08/2021 À 16:25