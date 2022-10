Remporter Paris-Roubaix, disputer cinq jours de course par la suite et prendre sa retraite professionnelle, voilà quelque chose de peu banal. C'est ce qui devrait arriver à Sonny Colbrelli selon la Gazzetta dello Sport. Le vainqueur de l'Enfer du Nord 2021 devait annoncer sa retraite sportive le 15 novembre prochain lors d'une conférence de presse. En cause, ses problèmes de coeur et l'interdiction en Italie pour un athlète de participer à des épreuves professionnelles avec un défibrillateur interne.

C'est le 21 mars dernier que les problèmes de coeur de Colbrelli avaient été découverts. Ce jour-là, il s'était écroulé immédiatement après avoir franchi la ligne de la 2e étape du Tour de Catalogne. En arrêt cardio-pulmonaire, il avait été réanimé et les tests avaient mis en lumière une arythmie cardiaque. Colbrelli s'était fait poser un défibrillateur interne mais la loi italienne interdit à un sportif professionnel de concourir avec. Sans solution, Colbrelli devrait se résoudre à arrêter le cyclisme.

