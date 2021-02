"Le processus de récupération après une telle chute passe par des hauts et des bas, a expliqué le Dr Phil Jansen, médecin de l'équipe Deceuninck. Au début, tout était très positif et guérissait très rapidement mais ensuite nous avons eu un ralentissement du processus. Bien que cela n'ait rien de trop grave, nous avons dû faire une pause". Nous devrons procéder avec prudence et ce sera encore un long chemin pour lui avant d'être sur la ligne de départ d'une course, mais cela va maintenant dans la bonne direction", a ajouté le médecin.