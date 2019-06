Retrouvez la Coupe de Belgique avec Halle-Ingooigem en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

A l'occasion de cette 5ème manche, deux formations WorldTour prendront part à la course: Deceuninck - Quick-Step et CCC Team. La formation de Patrick Lefévère sera notamment emmenée par Philippe Gilbert et les sprinters Alvaro José Hodeg et Fabio Jakobsen.

Côté Français, on pourra voir à l'oeuvre Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels), vainqueur du GP Marcel Kint ou encore Christophe Laporte (Cofidis Solutions Crédit).

Retrouvez le programme TV de la course :

Mercredi 26 juin - En direct sur Eurosport 2

15h45 - Halle-Ingooigem (200,9km)

