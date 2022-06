Le Canadien Michael Woods (Israel-Premier tech) a remporté dimanche la Route d'Occitanie dont la 4e et dernière étape, entre les Angles (Pyrénées-Orientales) et Auterive (Haute-Garonne), a été enlevée au sprint par l'Italien Niccolo Bonifazio (Total Energies). Troisième des Mondiaux en 2018 et vainqueur de deux étapes sur le Tour d'Espagne, l'expérimenté Canadien (35 ans) avait fait le plus dur la veille en remportant l'étape reine à travers les Pyrénées.

Ad

Attentif, ce dernier a pris les bonnes roues quand un groupe d'une trentaine de coureurs, composé de l'ensemble des principaux protagonistes du classement général, s'est détaché à plus de 60 kilomètres de l'arrivée.

Route d'Occitanie Un accident évité de justesse : un enfant traverse devant Bonifazio après l'arrivée de la 4e étape IL Y A UNE HEURE

Démare piégé

Piégé par cette bordure, le sprinter français Arnaud Démare, qui faisait partie des favoris du jour, n'est jamais parvenu à revenir, abandonnant très vite toutes ses chances de doublé après son succès à l'Isle-Jourdain lors la première étape. Le Picard, qui a fait du prochain Championnat de France son principal objectif de l'été puisqu'il ne prendra pas le départ de la Grande Boucle dans quinze jours, a une semaine devant lui pour retrouver sa fraîcheur.

En son absence, les autres sprinters de cette Route d'Occitanie se sont expliqués entre eux et c'est l'Italien Bonifazio qui a tiré son épingle du jeu en prenant le meilleur sur son compatriote Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) et l'Allemand Max Kanter (Movistar).

Route d'Occitanie Victoire et prise de pouvoir : journée ensoleillée pour Woods HIER À 14:31