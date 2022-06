Cyclisme

ROUTE D'OCCITANIE - Michael Woods prend les commandes du général après sa victoire lors de la 3e étape

ROUTE D'OCCITANIE - Michael Woods (Israel-Premier Tech) a tout simplement été le plus fort sur cette troisième étape de la Route d'Occitanie entre Sigean et Les Angles. En patron et surtout en solo, il s'est imposé devant Carlos Rodriguez et Jesus Herrada, incapables de recoller. Le Canadien en profite pour prendre les commandes du classement général.

00:00:58, il y a 37 minutes