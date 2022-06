Cyclisme

Route d'Occitanie - Un accident évité de justesse : un enfant traverse devant Bonifazio après l'arrivée de la 4e étape

ROUTE D'OCCITANIE - Chaude arrivée pour Niccolo Bonifazio ce dimanche sur la 4e étape de la Route d’Occitanie entre les Angles et Auterive (188,3 km). Le sprinteur italien de Total Energies s'est imposé au sprint avant de voir un enfant traverser juste devant lui après la course. Plus de peur que de mal, mais une grosse colère après coup pour l'Italien.

00:00:49, il y a une heure