Cyclisme

Rune Herregodts, premier leader du Tour d'Andalousie : sa victoire en vidéo

TOUR D'ANDALOUSIE - Le Belge Rune Herregodts (Vlaanderen) est devenu le premier leader du Tour d'Andalousie 2022 après avoir remporté mercredi la première étape entre Ubrique et Iznajar. Herregodts a imposé son coup de pédale dans un sprint aux côtés de ses derniers compagnons d'échappée du jour, et a devancé sur la ligne l'Américain Stephen Bassett (Human Powered Health) 2e, et Ander Okamika.

00:01:27, Hier à 17:04