Le coureur colombien de la Movistar Miguel Angel Lopez a remporté jeudi la 3e étape du Tour d'Andalousie et a pris les rênes du classement général à deux étapes du dénouement, samedi. Lopez, l'un des favoris pour la victoire finale, s'est imposé devant le Néerlandais de la Jumbo-Visma Antwan Tolhoek (2e), le Canadien de la formation Israel - Start-Up Nation James Piccoli complétant le podium.

Il s'agit de sa première victoire d'étape sous ses nouvelles couleurs de la Movistar. Auparavant, chez Astana, il avait notamment remporté la 17e étape du Tour de France 2020. L'étape reine de la semaine andalouse était constituée de deux cols de 3e catégorie, deux cols de 2e catégorie et deux cols de 1re catégorie, avec également une arrivée en montée.

Une attaque à 17 kilomètres de l'arrivée

La Movistar a mené le train du peloton pour rattraper la douzaine d'échappés avant la dernière montée du jour, et Lopez a attaqué à 17 kilomètres de l'arrivée pour franchir la ligne en premier, profitant de l'incroyable travail d'Hector Carretero à ses côtés. Vendredi, la 4e et avant-dernière étape emmènera le peloton entre Baza et Cullar Vega, dans la province de Grenade, pour une étape longue de 182,9 kilomètres au profil casse-pattes, avant un final plat qui promet une arrivée rapide.

