Cyclisme

Tour d'Andalousie / 4e étape / Un sacré mano a mano avec Alexey Lutsenko : la victoire de Wout Poels en vidéo

TOUR D'ANDALOUSIE - C'était un superbe duel. Wout Poels (Bahrain Victorious) et Alexey Lutsenko (Astana) ont été au coude à coude pour la victoire sur la 4e étape samedi. Le Néerlandais a finalement résisté au Kazakhe pour couper la ligne d'arrivée en vainqueur au bout du suspense et prendre la tête du classement général. Revivez l'arrivée de la course en images.

00:01:32, il y a 16 heures