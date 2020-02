526. 526 jours que Nacer Bouhanni n'avait pas franchi une ligne d'arrivée en premier sur une course cycliste professionnelle. Le calvaire a pris fin sur la troisième étape du Saudi Tour ce vendredi. Sur un parcours difficile, Bouhanni s'est accroché avec ses coéquipiers pour rester dans le premier groupe. Une fois cet objectif atteint, ne lui restait plus qu'à faire parler sa vitesse sur l'ultime ligne droite pour devancer Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) et Tevgeniy Gidich (Astana). Journée parfaite pour Bouhanni qui offre à Arkéa Samsic son premier succès de la saison et qui prend du même coup la tête du classement général.

Vidéo - 526 jours d'attente et le bonheur : la victoire de Nacer Bouhanni en vidéo 02:19

"Ça faisait un moment que je n'avais pas gagné donc je suis vraiment heureux d'offrir cette victoire à Arkéa Samsic", a réagi Bouhanni. Il fallait remonter au 30 août 2018 pour trouver trace d'un succès de Bouhanni, c'était sur la 6e étape de la Vuelta. Dix-sept mois plus tard, le voici à nouveau sourire aux lèvres. Il faut dire que sa forme est au rendez-vous depuis le début du Saudi Tour. "Je me suis un peu étonné le premier jour avec les bordures et le final en montée", apprécie-t-il. Deux troisièmes et une cinquième places plus tard, le voici à nouveau le plus fort sur une arrivée groupée. Pour son plus grand bonheur

Le bonheur de Bouhanni pourrait se coupler à un autre samedi puisqu'il est désormais leader du classement général avec deux secondes d'avance sur Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren) et 14 sur Youcef Reguigui (Terengganu Inc. TSG Cycling Team). La dernière fois que Bouhanni a remporté le classement général d'une course à étapes, c'était en 2016 au Tour de Picardie. Il ne lui reste qu'une étape, tout à fait dans ses cordes, à tenir. Dans le sprint massif, il faudra avoir l'oeil sur Bauhaus, son dernier adversaire en cas d'arrivée groupée.