Mais qu'est-ce que ne sait pas faire Mathieu van der Poel ? Le Néerlandais d'Alpecin-Fenix a offert un grand spectacle pour remporter la quatrième étape de la Semaine internationale Coppi & Bartali vendredi. La course italienne est d'un niveau certes plus modeste que les classiques, mais le travail monstrueux fourni par "MVDP" laisse augurer d'une grande forme à l'approche de ses prochains rendez-vous comme le Tour des Flandres.

Rares sont ceux qui auront déjà connu autant de positions au sein d'une seule et même étape. Mais Mathieu van der Poel ne fait décidément pas grand-chose comme tout le monde. Alors que le scénario du jour semblait déjà établi avec six hommes échappés et un peu plus de deux minutes d'avance sur le peloton à plus de 70 kilomètres de l'arrivée, le coureur de 27 ans a bouleversé à lui-seul le cours des événements. Il a multiplié les offensives pour s'extirper et rejoindre les fuyards à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Avalé à huit kilomètres de la fin, surpuissant sur la ligne

Le peloton revenant fort sur les hommes de tête, van der Poel a tenté d'aller chercher sa première victoire de la saison en solitaire. En vain. Finalement repris à moins de dix kilomètres de l'arrivée, comme toutes les dernières tentatives de contrecarrer les plans des équipes de sprinteurs, le Néerlandais a su retrouver juste ce qu'il fallait d'énergie. Van der Poel l'a finalement emporté avec rage devant Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) et Rémy Mertz (Bingoal). Eddie Dunbar reste en tête du général.

Mais l'essentiel est ailleurs. Ce succès marque un peu plus le retour au premier plan de "MVDP" six jours après sa troisième place sur Milan – Sanremo, auquel il ne devait pas prendre part dans un premier temps. Le leader d'Alpecin-Fenix n'avait plus levé les bras depuis le 12 septembre dernier lors de l'Antwerp Port Epic / Sels Trophy. Le même jour, son grand rival Wout van Aert levait les bras sur le Tour de Grande-Bretagne, comme le Belge de la Jumbo-Visma l'a fait ce vendredi sur le Grand Prix E3. Vivement le Ronde !

