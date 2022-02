Cyclisme

"Si Julian Alaphilippe ne devait gagner qu'une course..." : Les paris et attentes de Nicolas Fritsch pour la saison 2022

SAISON 2022 - Les courses de cyclisme sur route ont repris. Au tour des chroniques de Nicolas Fritsch. Voici les paris et attentes de notre consultant, pour l'année 2022. Au programme : Julian Alaphilippe qui gagne (enfin) une course taillée pour lui, Tom Pidcock qui signe un fabuleux triplé et l'éclosion, à différents degrés, de deux coureurs de 25 ans ou moins.

00:04:19, il y a 2 heures