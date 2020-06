Entre Thibaut Pinot et l'équipe Groupama-FDJ, l'histoire continue. En fin de contrat le 31 décembre prochain, le coureur français a confirmé sa prolongation de trois ans avec l'équipe française. Arnaud Démare, David Gaudu et Stefan Küng ont également signé un nouveau bail.

C'est probablement la fin d'un (faux) suspense. Et aussi la suite d'une belle histoire. Arrivé dans l'équipe Groupama-FDJ en 2010, Thibaut Pinot, en fin de contrat le 31 décembre prochain, a décidé de remettre le couvert pour trois ans, comme l'a confirmé la FDJ ce jeudi. "Les années passent mais l'envie reste la même. Je n’ai pas fini d’écrire mon histoire avec Groupama-FDJ", explique-t-il dans son tweet.

Cyclisme Nibali à Roubaix, Pinot à Liège, Bernal sur le Giro : ce que l'on a très envie de voir à l'automne 16/05/2020 À 22:17

"Aller au bout de mon histoire"

"Ici, il y a un projet sportif qui n'est pas encore terminé, ajoute le coureur français dans une interview au Parisien. Je veux aller au bout de mon histoire. D'autant plus qu'à 30 ans, j'arrive dans les belles années. Il n'y aurait rien eu de logique à partir maintenant. Prolonger dans mon équipe était une évidence." Interrogé sur d'éventuels contacts avec d'autres équipes, Pinot a assuré que les autres "avaient compris" qu'il ne partirait pas de Groupama-FDJ.

Play Icon WATCH "Pinot va gagner un Grand Tour un jour ou l'autre, c'est évident" 00:03:42

"Tout le monde sait que j'y suis bien (...) Je n'ai jamais eu l'intention de partir et encore moins pendant ce confinement. En deux semaines, toutes les négociations ont été bouclées. Ce qui est très rapide", avoue-t-il. Et pour ses objectifs durant les trois prochaines années , le Français se montre clair : "Gagner les plus belles courses". Pour que l'histoire soit encore plus belle.

Démare, Gaudu et Küng prolongent aussi

Dans un communiqué, l’Équipe Groupama-FDJ a également confirmé la prolongation de Pinot. Mais pas que, puisque David Gaudu, Stefan Küng et Arnaud Démare ont également rallongé leur bail de trois ans. "Prolonger ce quatuor de coureurs est un acte qui coule de source. Chacun d’eux apporte sa pierre à l’édifice", a ainsi confié le manager Marc Madiot.

"Il faut s’inscrire dans le long terme, poursuit-il. Il suffit de regarder l’histoire du sport pour le confirmer. Nos sponsors-titre Groupama et FDJ nous ont témoigné leur confiance pour quatre années supplémentaires en s’engageant à nos côtés jusqu’en 2024. C’est ce qui nous a permis de proposer à Thibaut Pinot, Arnaud Démare, David Gaudu et Stefan Küng un plan qui s’inscrit dans la durée."

Tour de France Valverde et Mas seront les leaders de Movistar sur le Tour IL Y A 14 HEURES