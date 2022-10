Cyclisme

Thomas Voeckler dans Bistrot Vélo : "Quand je vois Evenepoel et Pogacar, je ne sais plus où j'habite"

Invité exceptionnel de Bistrot Vélo, émission à écouter en podcast en intégralité, Thomas Voeckler est revenu sur l'éclosion des très jeunes coureurs au plus haut niveau mondial. Parmi eux, les phénomènes Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour à 22 ans et Remco Evenepoel, vainqueur de la Vuelta et champion du monde cette saison au même âge, qui laisse le sélectionneur de l'équipe de France baba.

00:04:20, il y a 40 minutes