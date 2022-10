Cyclisme

Thomas Voeckler dans Bistrot Vélo : "Sans limite de budget, les écarts vont continuer de se creuser entre les équipes"

Des équipes comme Jumbo-Visma ou encore UAE de Tadej Pogacar ont été impressionnantes cette saison. Grâce à leurs coureurs s'exception et aussi grâce à leurs moyens. Pour Thomas Voeckler, sélectionneur de l'équipe de France, ces équipes internationales ont bien plus de moyen que les teams françaises et il serait sans doute temps de fixer des limites pour éviter de grosses disparités.

00:03:40, il y a une heure