TOUR D'ALLEMAGNE - Prévu du 20 au 23 août, la course a été annulée après ka décision du gouvernement allemand d'interdire les grands rassemblements jusqu'à la fin août.

Le Tour d'Allemagne cycliste, prévu du 20 au 23 août, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi son organisateur. Le gouvernement allemand a interdit les grands rassemblements jusqu'au 31 août.

"Notre déception est grande mais les circonstances actuelles et la décision des autorités allemandes montrent clairement que le Deutschland Tour ne peut avoir lieu cette année", a déclaré son directeur Claude Rach qui s'est projeté sur 2021. Selon le communiqué de l'organisation, la course devrait reprendre l'an prochain les mêmes villes-étapes qu'en 2020, de Stralsund (nord-est) à Nuremberg. "Les villes et les États fédéraux participants ont donné un signal positif à cette initiative", a ajouté l'organisation de l'épreuve, qui a été relancée en 2018 après une interruption d'une dizaine d'années.

Tour de France Pendant ce temps-là, Bernal obtient l'autorisation de rouler en Colombie IL Y A 18 MINUTES

Play Icon

Cyclisme Il y a un an : Fuglsang était le plus fort à Liège IL Y A 2 HEURES

Play Icon