L'Allemand Nils Politt (Bora-Hansgrohe) a pris la tête du Tour d'Allemagne samedi, après sa victoire lors de la troisième et avant-dernière étape, longue de 193,9 km entre Ilmenau et Erlangen.

Un trio de coureurs allemands occupe le podium, avec Politt, qui a dépossédé de la tunique rouge son compatriote et coéquipier Pascal Ackermann, deuxième et repoussé à huit secondes, tandis que Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) pointe à dix secondes. "Je suis vraiment content de remporter ma deuxième victoire sur le Tour d'Allemagne", s'est félicité Politt, déjà vainqueur d'une étape en 2018, au micro de la chaîne ZDF.

Critérium du Dauphiné L'image terrible : Froome dépassé puis incapable de prendre la roue de Politt 02/06/2021 À 16:24

Teuns a perdu son duel face à Politt

Cette troisième étape était semblable à celle de la veille, tant au niveau du parcours - une côte en début de parcours (4,5 km à 3,7%) et une autre dans les derniers kilomètres (1,7 km à 3,7%) - que des conditions météo, avec un temps frais et pluvieux. Juste après la première difficulté, un groupe de quatre coureurs (Uhlig, De Backer, Lino et Stockmann) s'est détaché et a compté jusqu'à trois minutes d'avance sur le peloton emmené par la Bora-Hansgrohe.

La course s'est emballée une fois les fuyards repris à huit kilomètres du but, avec plusieurs attaques, dont ce duo d'hommes forts entre Nils Politt et Dylan Teuns, vainqueurs d'étape sur le dernier Tour de France. Dans l'ultime kilomètre, Politt a réussi à se défaire de Teuns, qui a finalement terminé quelques mètres devant le peloton, dont le sprint a été réglé par le vétéran André Greipel, qui prendra sa retraite en fin de saison. La dernière étape de ce Tour d'Allemagne, longue de 154,4 km sur les routes de Bavière entre Erlangen et Nürnberg, proposera un parcours nerveux, avec six ascensions en l'espace de 65 kilomètres.

Cyclisme Du lourd aux côtés de Sagan : Politt va renforcer l'armada Bora 03/08/2020 À 10:39