Cyclisme

Caleb Ewan s’est frotté au géant Milan avant de mettre le turbo : l'arrivée de la 1re étape du Tour d'Allemagne en vidéo

TOUR D'ALLEMAGNE - Caleb Ewan a trouvé la faille. L'expression n'est pas galvaudée. Le sprinter de poche de la Lotto Soudal (1,67m) a frôlé le grand Jonathan Milan (1,94 m, 2e, Bahrain-Victorious) avant de se faufiler jusqu'à la ligne d'arrivée pour s'imposer à Meiningen, jeudi. Les costauds Alexander Kristoff (6e) et Max Kanter (3e) n'étaient pas loin non plus. L'arrivée de la 1re étape en vidéo.

00:02:45, il y a 29 minutes