Cyclisme

TOUR D'ESPAGNE - Le profil de la 15e étape de la Vuelta 2022 : étape-clé et final en haute altitude

TOUR D'ESPAGNE - Il restera une semaine de course, mais la 15e étape vaudra très cher dans cette Vuelta 2022. Au programme, de grandes montées et descentes dans les 50 derniers kilomètres et un finish en haute altitude. La 77e édition du Tour d’Espagne est à suivre en direct sur les antennes et l’application d’Eurosport.

00:00:55, il y a une heure