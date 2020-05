TOUR D'ESPAGNE - L'équipe Arkea-Samsic a appris vendredi qu'elle n'est pas invitée à disputer la Vuelta qui se tiendra du 20 octobre au 8 novembre prochain. Nairo Quintana, qui a une histoire particulière avec le tour d'Espagne, puisqu'il l'a gagné en 2016, pourrait donc ne pas être au départ de la course. Emmanuel Hubert, estime cependant qu'il est toujours "envisageable" d'y participer.

La liste des équipes invitées sur la Vuelta, annoncée vendredi, a livré quelques surprises. Des bonnes pour Total Direct Energie, Burgos et Caja Rural, les trois formations de deuxièmes divisions invitée à compléter le plateau de cette 75e édition programmée du 20 octobre au 8 novembre. Et des mauvaises pour l'Alpecin de Mathieu van der Poel et l'Arkéa-Samsic de Nairo Quintana, laissées de côté par Unipublic, l'organisateur de l'épreuve. Le coureur colombien, vainqueur de la Vuelta en 2016, est donc bien parti pour être le grand absent de l'édition 2020.

Mais compte tenu de toutes les incertitudes du calendrier, dépendant de l'évolution de la crise sanitaire, Arkéa-Samsic n'a pas totalement abandonné l'idée de participer à l'épreuve. "Je sais que la Vuelta serait peut-être enclin à accepter d’autres équipes, a expliqué Emmanuel Hubert, le manager général de l'équipe bretonne, dans les colonnes de Ouest-France. Maintenant, il faut que tous les pouvoirs, la politique, soient dans la bonne mesure. C’est-à-dire que l’UCI accepte une participation supplémentaire. Il faut que ce soit un accord de plusieurs parties. Nous, on est toujours postulants, s’il y a une ou deux ouvertures. La possibilité existe."

Arkéa-Samsic a des raisons d'espérer jusqu'au bout une participation. L'équipe bretonne s'était particulièrement bien renforcée l'an dernier en signant une star du peloton en la personne de Quintana, mais aussi en prolongeant le contrat de son champion de France, Warren Barguil, jusqu'en 2022. Les deux hommes se sont déjà montrés à leur avantage sur les routes espagnoles. Même si les incertitudes liées au calendrier rendent la répartition des courses entre les coureurs difficiles à définir, Arkéa-Samsic avait de solides arguments pour cette épreuve. "Mais on n’a pas dit notre dernier mot sur une éventuelle place pour la Vuelta", a insisté Hubert.

