Le pays change mais les résultats restent les mêmes pour Sam Bennett. Déjà vainqueur de deux étapes du Tour de France en septembre, l’Irlandais de la Deceuninck-Quick Step a remis ça en remportant ce vendredi la 4e étape de la Vuelta. Parfaitement emmené par ses équipiers, malgré un virage mal négocié à 500m de la ligne, Sam Bennett a devancé au sprint Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) et Jakub Marcezko (CCC) pour s’offrir sa 7e victoire de la saison, la 3e de sa carrière sur les routes de la Vuelta. Journée tranquille pour Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui conserve son maillot rouge.

Après trois jours en montagne, le peloton a enfin pu souffler dans les plaines de l’Aragon. Malgré des routes fortement exposées susceptibles d’offrir une journée folle avec des bordures, il n’en a rien été. La Movistar a bien tenté de piéger des favoris à 97km de l’arrivée mais la formation espagnole n’a pas été soutenue par d’autres équipes et les coéquipiers d’Enric Mas et Alejandro Valverde se sont vite relevés, au grand plaisir de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) dont le maillot rouge n’a pas été mis en danger. Et la suite de l’étape s’est déroulée plus tranquillement, bien que disputée à une allure assez folle (49km/h de moyenne sur la journée).

Philipsen a tenté, en vain

Partis dès le départ de l’étape, Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), Luis Angel Mate (Cofidis), Jesus Ezquerra et Willem Smit (Burgos-BH) n’ont jamais vraiment pu croire à une échappée victorieuse, malgré plus de 4’ d’avance après une vingtaine de kilomètres. Mais les formations Deceuninck-Quick Step et Bora-Hansgrohe ne voulaient pas laisser passer l’opportunité de se disputer un sprint, l’une des rares offertes par cette Vuelta 2020, et ont roulé toute la journée pour contrôler les quatre hommes, finalement repris à 15km de l’arrivée. Très sereine, la Deceuninck-Quick Step a alors mis en place son train à 3km d’Ejea de los Caballeros et rien ne semblait pouvoir les piéger. C’était sans compter sur les UAE Team Emirates.

Tortueux, le final était propice à voir des coups et l’équipe émiratie ne s’est pas privée de surprendre la formation belge à 500m de la ligne, à l’occasion du dernier virage. Rui Oliveira a pris celui-ci sans freiner pour lancer Japser Philipsen à pleine vitesse en sortie, à 250m de la ligne. Surpris, Sam Bennett a tardé à réagir mais l’Irlandais de la Deceuninck-Quick était suffisamment fort pour recoller peu à peu au Belge pour le déposer à 50m de la ligne. Une victoire à l’expérience mais aussi et surtout à la jambe. Et une grosse déception pour Philipsen, qui devra encore attendre pour remporter son premier succès en Grand Tour. Au moins jusqu’à jeudi prochain, à Aguilar de Campoo.

