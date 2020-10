Dan Martin s’est rappelé au bon souvenir de la Vuelta. L’Irlandais, qui n’avait plus gagné depuis deux ans et demi, a remporté en pur puncheur qu’il est la troisième étape de la Vuelta jeudi, disputée entre Lodosa et La Laguna Negra - Vinuesa. Au terme d’une montée finale abrupte, le coureur de la formation Israel-Start Up Nation a devancé sur la ligne le maillot rouge Primoz Roglic, toujours leader, et Richard Carapaz. Alejandro Valverde (Movistar), incapable de suivre les meilleurs, a craqué dans le final et est le grand perdant du jour.

Tour d'Espagne Cavagna : "J'espère me faire plaisir" IL Y A 5 HEURES

Cette troisième étape, avec la première arrivée au sommet de cette édition en haut de La Laguna Negra (8.6 km à 5.7%) promettait un final explosif promis à un puncheur, avec une seule difficulté située en milieu de parcours, l’Alto de Oncala (17 km à 2.7%). La première échappée (Donovan, Van der Sande, Terpstra, Bagues et Smit) reprise à 60 kilomètres, la deuxième (Madrazo et Ezquerra, Ourselin et Ferron et Saez) au pied de l’ascension finale, les leaders ont pu s’expliquer à la cuisse. Tous sauf Marc Soler (Movistar) et Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), obligés d’emprunter le vélo d’un coéquipier suite à des problèmes mécaniques.

Les Français se montrent

Orphelin de Thibaut Pinot, non-partant en raison de douleurs persistantes au dos, le contingent français a été le premier - et presque le seul - à secouer le train mené par Chris Froome et les Ineos dans les dernières rampes. Kenny Elissonde (Trek-Segrafredo), premier Français au général (14e jeudi soir), a placé une première banderille, avant que le surprenant Clément Champoussin (AG2R La Mondiale) ne prenne la suite en attaquant à la flamme rouge. Le jeune grimpeur (22 ans) a failli profiter du marquage des favoris, mais Sepp Kuss a (encore) veillé au grain pour placer Primoz Roglic dans les meilleures conditions.

Au terme d’un long sprint en côte, c’est donc Dan Martin, en costaud puisque personne n’a pu le devancer sur son sprint de puncheur, qui est venu cueillir sa première victoire depuis le Tour de France 2018, après deux troisièmes places depuis le départ de cette Vuelta.“J'ai été très proche cette année. J’ai senti que la forme était bonne. Toute l’équipe a fait un gros travail. Il y a eu cette blessure sur le Tour, enfin cette victoire arrive.”, soufflait-il à l’arrivée au micro d’Eurosport. Avant de donner une partie de l’explication de cette forme ascendante, qui l’avait vu prendre la 5e place de la Flèche Wallonne fin septembre. “C’est la première fois que je remporte une course depuis que mon fils est né.”, a conclu le coureur de 34 ans, visiblement ému.

Valverde sort du top 10

Derrière les trois hommes forts de ce Tour d’Espagne - Martin, Roglic et Carapaz - Aleksandr Vlasov (Astana), cinquième, a confirmé que ses soucis de maladie sont oubliés et qu’il faudra compter sur lui, tout comme Hugh Carthy (EF Pro Cycling), à nouveau avec les meilleurs. Champoussin (10e), Gaudu (11e), Elissonde (12e) et Guillaume Martin (14e) ont eux réalisé un beau tir groupé. Hormis Chaves, finalement pointé à 1’06 du vainqueur et qui glisse au 8e rang au général, c’est Alejandro Valverde (Movistar) qui a fait la mauvaise opération du jour, dans une étape pourtant a priori taillée pour ses qualités. Il termine à 55 secondes et sort du top 10 de ce Tour d’Espagne (11e).

Tour d'Espagne Martin : "Ça va me permettre d'être plus offensif" IL Y A 5 HEURES