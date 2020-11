Tour d'Espagne

Wellens, Woods, Marc Soler (Movistar), Dylan Van Baarle (INEOS Grenadiers), Thymen Arensman (Sunweb), Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) et Pierre-Luc Périchon (Cofidis) ont compté jusqu’à 5'30'' d’avance. Le travail d’Astana a permis une première réduction de l'écart. Mais la formation kazakhe a subitement jeté l'éponge, à 60 kilomètres de l’arrivée. Total Direct-Energie est alors entrée en jeu. Voulant terminer ce qu'Astana ne semblait plus en capacité d'accomplir.

L'entreprise semblait condamnée d’avance : l’écart était encore de 4’40'' et le final comprenant encore une ascension de 3e catégorie ne favorisait pas un regroupement. Mais la formation vendéenne a réussi à renverser la vapeur en reprenant trois minutes lors des 35 kilomètres suivants. Il n’y avait plus que 1’38'' dans la dernière des trois petites ascensions du jour, l’Alto de Abeilara, à 26 kilomètres du but.

Tout pouvait alors se passer. Mais rien ne s’est produit : personne n’a voulu (ou pu ?) prendre le relais des hommes de Jean-René Bernaudeau pour mener à terme la poursuite. Et quand Sicard s’est retrouvé à bout de force, à 18 kilomètres du but, le peloton s’est définitivement relevé, franchissant finalement la ligne d'arrivée avec 3’44’’ de retard.

Meilleur grimpeur du lot, Woods a produit une accélération progressive pour empêcher les plus rapides de s’imposer. Mais il s’est fait piéger lorsque Wellens a lancé son sprint à 250m, Stybar et Soler s’étant alors intercalés. Malgré un gros retour dans les derniers mètres, le Canadien s’est incliné sur le fil face au Belge, qui signe à 29 ans la 30e victoire de sa carrière, sa 4e en Grand Tour après celle de Sabiñanigo en début de Vuelta et deux étapes du Giro en 2016 et 2018.