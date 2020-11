Cyclisme

VIDEO - Tour d'Espagne - Chris Froome (Ineos) : "C'est une histoire d'amour qui se termine"

TOUR D'ESPAGNE - Ce dimanche était le dernier jour où Christopher Froome portait les couleurs d'Ineos, pour conclure cette Vuelta 2020. Et c'est non sans émotion que le Britannique, vainqueur de 7 Grands Tours entre 2011 et 2018, dont 2 Tours d'Espagne, a dit au revoir à son équipe, avant de rejoindre la team Israel Start-Up Nation en 2021.

00:02:03, 766 vues, il y a 2 heures