Cyclisme

La Vuelta 2021 - 5e étape : Rein Taaramäe a perdu le maillot rouge mais il se dit "content pour Kenny (Elissonde)"

LA VUELTA 2021 – Rein Taaramäe a perdu le maillot rouge en raison d’une chute massive intervenue à un peu plus de 11 km de l’arrivée de la 5e étape, mercredi à Albacete. Mais l’expérimenté coureur de l’équipe Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux n’a pas semblé très déçu à l’issue de la course. Il récupère le paletot de la montagne et se rejouit pour le nouveau leader du général, Kenny Elissonde.

00:01:24, il y a 35 minutes