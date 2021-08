Cyclisme

La Vuelta 2021 - Alejandro Valverde et la Vuelta, une grande histoire d'amour

VUELTA - Cela devait être sa dernière année. Mais après sa chute sur la 7e étape du Tour d'Espagne et son abandon pour une fracture de la clavicule, Alejandro Valverde pourrait rempiler une année supplémentaire. Car ce n'est pas la sortie qu'il espérait pour sa 15e Vuelta. Benjamin Lamy et Thierry Lambert racontent l'histoire d'amour entre le Murcien et le Grand Tour espagnol.

00:02:35, il y a une heure