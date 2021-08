Primoz Roglic a débuté le 76e Tour d'Espagne comme il avait terminé le précédent. Avec le maillot rouge sur le dos. Et comme l'an dernier, le double tenant du titre de la Vuelta a remporté la 1re étape, qui prenait cette fois la forme d'un prologue de 7,1 kilomètres dans les rues de Burgos, à la tombée de la nuit. Forcément, dans sa quête d'un 3e sacre consécutif, le Slovène fait une très bonne opération.

S'il s'est imposé avec 6" d'avance sur le sprinteur d'Astana Alex Aranburu - qui peut envisager de prendre les commandes dimanche à l'issue d'une 2e étape promise aux sprinteurs - le leader de la Jumbo-Visma compte surtout 14" de marge sur Aleksandr Vlasov (Astana), son premier vrai rival au général.

Tour d'Espagne Roglic sur sa lancée tokyoïte : l’arrivée victorieuse du double tenant du titre IL Y A 2 HEURES

Roglic glouton, Bardet alléchant et chien dangereux : le résumé de la 1re étape

Bardet 3e dans la hiérachie des favoris, Landa est loin

Quatorzième au scratch, mais 3e dans la hiérarchie des cadors, Romain Bardet (DSM) pointe à 17". Un vrai petit exploit pour le Français, qu'on n'avait plus vu aussi fort dans l'exercice chronométré depuis le Tour de France 2016. Le voilà parfaitement lancé dans la course au podium.

Roglic possède sinon 18" d'avance sur Enric Mas (Movistar), 20" sur Adam Yates (INEOS Grenadiers) et l'autre belle surprise française, Clément Champoussin (AG2R Citroën), 21" sur Miguel Angel Lopez (Movistar) et Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), 25" sur Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), 27" sur Egan Bernal (INEOS Grenadiers) et 33" sur Guillaume Martin (Cofidis).

La déception du jour est à mettre au crédit de Mikel Landa (Bahrain-Victorious), seulement 88e à 39" de Roglic. À l'inverse, notons l'excellente 12e place de Sepp Kuss (+15"). Le grimpeur du Colorado se positionne comme une solution de secours pour la Jumbo-Visma, en cas de mésaventure pour Roglic.

Classement général après la 1ère étape

Place Coureurs Écarts 1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) -- 2. Alex Aranburu (Astana) +6" 3. Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) +8" 4. Tom Scully (EF Education-Nippo) +10" 5. Josef Cerny (Deceuninck-Quick Step) +10" 6. Dylan Van Baarle (INEOS Grenadiers) +11" 7. Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) +12" 8. Lawson Craddock (EF Education-Nippo) +13" 9. Michael Matthews (Bike-Exchange +14" 10. Aleksandr Vlasov (Astana) +14" 12. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +15" 14. Romain Bardet (DSM) +17" 15. Enric Mas (Movistar) +18" 16. Adam Yates (INEOS Grenadiers) +20" 19. Clément Champoussin (AG2R Citroën) +20" 21. Miguel Angel Lopez (Movistar) +21" 22. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) +21" 23. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) +22" 35. Richard Carapaz +25" 46. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +27" 68. Guillaume Martin (Cofidis) +33" 88. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) +39"

Tour d'Espagne Roglic frappe fort d'entrée, Bardet assure IL Y A 2 HEURES