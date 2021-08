Cyclisme

La Vuelta 2021 : Jacky Durand : "Si j'étais manager de la Jumbo-Visma, j'aurais arrêté Roglic"

LA VUELTA 2021 - Dans les Rois de la Pédale, Jacky Durand ne comprend pas pourquoi Primoz Roglic a pris tant de risques, mardi, lors de la 10e étape. Le Slovène a chuté dans une descente et a perdu son maillot rouge de leader du Tour d'Espagne. Sa chute et ce changement de leader ne sont pas liés, mais il aurait pu perdre plus gros alors qu'il semble avoir l'épreuve en main.

00:02:21, il y a une heure