Premier sprint massif sur la Vuelta. Et première claque pour Arnaud Démare. Alors que tout semblait aller pour le mieux sous la flamme rouge, le train de l’équipe Groupama-FDJ a volé en éclats dans la dernière ligne droite à Burgos. Malmené, le Picard n’a pas su exister au moment de l’explication finale et ne figure même pas dans le top 10 de cette 2e étape. Seulement 14e, il n’a vu que de loin la victoire sur le fil de Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) devant le revenant Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). C’est la deuxième en grand tour pour le Belge, dix mois après un premier succès sur la Vuelta. De son côté, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve le maillot rouge.

Plate comme la main, disputée sous une forte chaleur mais sans beaucoup de vent, cette 2e étape était promise aux sprinters. Ça n'a pas manqué. Les baroudeurs ont été rares à tenter leur chance. Ils n’étaient que trois. Tous Espagnols et sans aucune victoire pro au palmarès : Diego Rubio (Burgos-BH), Sergio Martin (Caja Rural-Seguros RGA) et Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Leur avance n’a jamais excédé quatre minutes. La faute au contrôle exercé par les équipes Groupama-FDJ et Deceuninck-Quick Step. Dernier membre du trio à résister, Rubio a été repris avant la banderole des vingt derniers kilomètres.

Aranburu grappille sur Roglic

A 16 kilomètres de l’arrivée, le deuxième du général Alex Aranburu (Astana) a pris la 2e place du sprint intermédiaire, derrière Florian Sénéchal, ce qui lui a permis de prendre deux secondes de bonifications et de se rapprocher à quatre secondes de Roglic, vainqueur la veille du prologue de Burgos et premier leader de cette Vuelta. Conséquence : Aranburu pouvait prendre le pouvoir en cas de victoire ou de 2e place sur cette 2e étape. Pas impossible sur le papier vu ses qualités de puncheur-sprinter. Mais l’Espagnol de 25 ans s’est finalement contenté de la 5e place à l’arrivée. Il reste ainsi dauphin de Roglic.

Yates lâche 31 secondes sur une chute massive

Cette première étape en ligne du Tour d’Espagne a longtemps été soporifique. Il y a eu quelques rares moments de nervosité, sur ces routes souvent à travers champs. Mais aucune tentative réelle de bordure. La tension est en revanche montée d’un gros cran à quatre kilomètres de l’arrivée, lorsqu’une chute massive est intervenue en milieu de paquet, laissant le peloton réduit à 72 unités à l'arrivée. Des gros cadors ont été piégés. Adam Yates (INEOS Grenadiers) a concédé 31 secondes, Hugh Carthy (EF) 38", Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) 1’15” et Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) 2’35”. Des premiers dégâts avant la première explication au sommet, lundi, au Picon Blanco.

Le carnage : Une énorme chute collective a scindé le peloton en deux dans le final

